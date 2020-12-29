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بن داود القابضة: "الدانوب" تفتتح متجرها الـ47 بالسعودية

بن داود مناسبة
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات
سوق السعودية

بن داود القابضة: "الدانوب" تفتتح متجرها الـ47 بالسعودية

المتجر بمساحة نحو 2,500 متر مربع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بن داود القابضة عن قيام شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات، التابعة لها، بافتتاح متجرها الـ 47 ضمن سلسلة متاجر الدانوب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء.

وقالت بن داود في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المتجر الجديد يقع في موقع متميز"فيفا أفينيو" بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً)، في حي الروضة، بمدينة جدة، ويشغل المتجر مساحة نحو 2,500 متر مربع.

والجدير بالذكر أنه بافتتاح هذا المتجر يبلغ إجمالي عدد المتاجر للشركات التابعة لبن داود القابضة 74 متجراً منتشرة في أرجاء المملكة.

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وأوضحت شركة بن داود القابضة، أن الشركة التابعة ستتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وسيتم تطبيق كافة التدابير الوقائية وذلك حسب التوجيهات الرسمية للمحافظة على سلامة جميع الزوار والمتسوقين.

وتوقعت أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين، وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2021.

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