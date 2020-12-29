أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن قيام شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك"، وهي شركة مملوكة بالكامل للمتقدمة، بتوقيع اتفاقيات تسويق طويلة الأجل لبيع مادة البولي بروبيلين، بإجمالي 620 ألف طن متري سنوياً.

وقالت "المتقدمة" في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقيات مع شركة فينمار العالمية المحدودة الأميركية بـ250 ألف طن متري سنوياً، وشركة ترايكون للكيماويات الجافة المحدودة الأميركية بكمية 250 ألف طن متري سنوياً، وشركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية بكمية 120 ألف طن متري سنوياً.

وأضافت أن قيمة العقد وفقاً لرسوم التسويق المحددة في الاتفاقيات والمبنية على أسعار السوق السائدة خلال مدة هذه الاتفاقيات.

وتضمنت تفاصيل العقد، بيع مادة البولي بروبيلين التي ستصنع من قبل الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات ("APOC") وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة قيد التأسيس، وهي مشروع مشترك بين شركة أجيك وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة وهي شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة، بطاقة تصميمية لإنتاج 800 ألف طن متري سنوياً من مادة البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية.

وتبدأ هذه الاتفاقيات من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المشترك ("APOC") وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2028م.

وتوقعت "المتقدمة" أن يكون لتوقيع هذه الاتفاقيات أثر على النتائج المالية لهذه السنوات بناءً على أسعار السوق السائدة.

وتابعت: "يعد تأمين الالتزام بالتسويق على المدى طويل الأجل من هؤلاء المسوقين ذوي المعرفة والخبرة علامة فارقة لنجاح هذا المشروع المشترك، ويمثل الثقة في قدرات وخبرات المتقدمة، وسيساعد أيضاً في تحقيق الخطط الاستراتيجية طويلة المدى، وسيحسن من ربحية المتقدمة والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات بسبب الشروط التجارية العادلة والتنافسية".