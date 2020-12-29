أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بهدف تقليل تكاليف التمويل وزيادة مدة التمويل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن حد التسهيلات القابل للسحب يبلغ 600 مليون ريال، ومدة الاتفاقية 7 سنوات".

وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى سداد التسهيلات المسحوبة من بنك البلاد بمبلغ 342.6 مليون ريال، واستخدام المبلغ المتبقي من حدود التسهيلات في الاستحواذ على عقارات إضافية لصالح الصندوق.

وبشأن طريقة السداد، قالت ملكية للاستثمار، إنها ستدفع تكاليف التمويل كل ستة أشهر، ويتم سداد أصل مبلغ التمويل بنهاية فترة الاتفاقية، وسيتم العمل على تمديد الاتفاقية قبل نهاية مدة التسهيلات بمدة كافية.

وتمثلت ضمانات التمويل في رهن عقارات تعادل قيمتها 200% من قيمة التسهيلات المسحوبة لصالح مصرف الراجحي، بالإضافة لتقديم سندات لأمر لصالح المصرف.

وقالت إن الحصول على شروط أفضل من حيث هامش الربح والرسوم الإدارية في الاتفاقية الموقعة مع مصرف الراجحي سينعكس على وفورات في مبالغ هامش الربح السنوية على التمويل لصالح الصندوق، وكذلك فإن زيادة مدة التمويل لمدة 7 سنوات ستنعكس إيجاباً على العمر الزمني لالتزامات الصندوق.

وأشارت شركة ملكية للاستثمار إلى أنه لن يتم تحميل الصندوق أتعاب هيكلة تمويل المنصوص عليها في شروط وأحكام الصندوق عن الجزء الذي تم إعادة تمويله والبالغ 342.6 مليون ريال.