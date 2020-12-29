أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، عن تقديم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت "نسيج" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إنها عينت شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" مستشاراً مالياً للطرح.

ويتضمن طلب "نسيج" زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 150 مليون ريال.

ويأتي طلب "نسيج" بزيادة رأس المال بعد إعلانها عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال، عقب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة.

وكانت شركة نسيج العالمية التجارية قد أعلنت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من 178مليون ريال إلى 61 مليون ريال، بنسبة تخفيض 65.4%، وبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 6.1 مليون سهم، ويأتي تخفيض الشركة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116 مليون ريال.

وتتمثل طريقة التخفيض في إلغاء نحو 11.65 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.53 سهم.

وكان مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأسمال الشركة بقيمة 116.5 مليون ريال، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.