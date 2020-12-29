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نماء للكيماويات ترفع دعوى ضد الرئيس التنفيذي السابق

صناعة البتروكيماويات
مصنع للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات ترفع دعوى ضد الرئيس التنفيذي السابق

تتعلق بمخالفات وتجاوزات إدارية ومالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن تقييد دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق، عبدالله بن عودة العنزي، المنهاة خدماته بتاريخ 25 أغسطس 2019.

وقالت نماء للكيماويات في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها رفعت دعوى مسؤولية اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة التجارية بالدمام.

وأضافت أن القضية تتعلق بمخالفات وتجاوزات إدارية ومالية، ويقدر مبلغ المطالبة بنحو 3 ملايين ريال.

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وأوضحت الشركة أنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة الرئيس التنفيذي السابق بتسديد قيمة المطالبات المستحقة للشركة، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها للدعوى.

وقالت إنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية وسيتم الإعلان عن أي تطورات بشأن هذه القضية لاحقاً.

كانت خسائر شركة نماء للكيماويات، قد ارتفعت إلى 20.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بخسائر 9.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تكبدت شركة "نماء" خسائر بـ9.9 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بخسائر 6.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض إيرادات الاستثمار.

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