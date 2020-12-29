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"وقت اللياقة" تفتتح مركزاً رياضياً إكسبرس بمكة المكرمة

شركة وقت اللياقة لجام للرياضة
شعار شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"
سوق السعودية

"وقت اللياقة" تفتتح مركزاً رياضياً إكسبرس بمكة المكرمة

تبلغ مساحته الإجمالية 2,824 متراً مربعاً

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، عن افتتاح مركز رياضي إكسبرس للرجال في مكة المكرمة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المركز الذي تم تحويله من وقت اللياقة برو، يقع على طريق إبراهيم الخليل، حي ولي العهد في مكة المكرمة، وتبلغ مساحته الإجمالية 2,824 متر مربع.

وأضافت أنه يعد خامس مركز رياضي إكسبرس هذا العام، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- إكسبرس"، وسوف يكون ممكناً رقمياً ومتاحاً على مدار 24 ساعة، ويحتوي على التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة مع أحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.

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وتوقعت لجام للرياضة أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

وذكرت أنه بذلك يكون إجمالي عدد مراكز "وقت اللياقة" العاملة داخل وخارج المملكة 138، وسيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

وكانت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، قد أعلنت في 5 نوفمبر الماضي، عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة، تعمل على مدار 24 ساعة تحت العلامة التجارية الجديدة "وقت اللياقة إكسبرس"، وهي أول سلسلة أندية رياضية منخفضة التكلفة للمجموعة مع اشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد أدنى من الالتزام لمشتركيها لمدة شهر واحد فقط.

وأشارت إلى أنها تخطط لافتتاح 20 نادياً من فئة وقت اللياقة إكسبرس خلال الاثني عشر شهرا القادمة.

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