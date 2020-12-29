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بعد ارتفاعات صاروخية ..الأهلي المصري يخفض حصته بشركة عقارية لـ8.9%

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
شركات

بعد ارتفاعات صاروخية ..الأهلي المصري يخفض حصته بشركة عقارية لـ8.9%

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القاهرة - العربية نت

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خفض البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في السوق المصرية، حصته في شركة "المجموعة المصرية العقارية" من 27.83% إلى 8.89% بعد بيع نحو 7.56 مليون سهم بمتوسط سعر 9.15 جنيه للسهم. وفقاً لإيداع في البورصة المصرية اليوم.

وأوضح الإفصاح أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 69.3 مليون جنيه مصري تعادل 4.45 مليون دولار، حيث يعد البنك المساهم الرئيسي في الشركة قبل البيع.

وأظهر إفصاح لشركة "المجموعة المصرية العقارية"، أن 3 من المساهمين استحوذوا على الحصة المباعة للبنك، حيث اشترى علي عبد اللطيف المحجوب، 1.35 مليون سهم، لترتفع حصته من 2.35% إلى 5.73%، فيما رفع محمد فرج المحيبري، حصته من 10% إلى 17.5% في رأسمال الشركة.، كما رفعت شركة "بيت التأمين المصري السعودي" حصتها في الشركة من 12.95% إلى 18.45% بعد شراء 2.2 مليون سهم.

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وقبل يوم، رفعت شركة تارجت للاستثمار العقاري حصتها هي الأخرى في "المجموعة المصرية العقارية" من 2.4% إلى 8.52%.

ويعد سهم المجموعة المصرية العقارية أكثر أسهم البورصة المصرية صعوداً خلال عام 2020 بعدما ارتفع بنسبة 290% منذ بداية العام من مستوى 2.33 جنيه إلى 9.11 جنيه، وكان سعر السهم قد تجاوز مستوى 13 جنيه في شهر سبتمبر الماضي.

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