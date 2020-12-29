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شركة ناشئة سعودية تجمع تمويلات بقيمة 2.1 مليون دولار

قيود
شركة قيود للبرامج المحاسبية
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شركة ناشئة سعودية تجمع تمويلات بقيمة 2.1 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة قيود السعودية عن حصولها على جولة استثمارية بقيمة 2.1 مليون دولار (7.87 مليون ريال سعودي)، بقيادة شركة Merak Capital، ومشاركة مستثمرين آخرين.

تعد "قيود" مزود برمجيات محاسبة قائمة على الحوسبة السحابية، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والمنطقة، على إدارة عملياتهم المحاسبية والمالية اليومية، مع توفير أدوات تحليل التقارير المالية.

وبحسب عبد الله التمامي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "Merak Capital"، تنفق الشركات 6.4 مليار دولار سنويًا على برامج المحاسبة على الصعيد الدولي، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027.

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أما محلياً فيتجاوز السوق المباشر لبرامج المحاسبة 500 مليون دولار وينمو بأكثر من 13% سنويًا.

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