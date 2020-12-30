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ترافيجورا تشتري حصة 10% في مشروع نفطي من روسنفت

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شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية
استحواذ

ترافيجورا تشتري حصة 10% في مشروع نفطي من روسنفت

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

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قالت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية إنها استكملت شراء حصة 10% في مشروع فوستوك النفطي في القطب الشمالي التابع لشركة روسنفت الروسية، وذلك عبر وحدة تابعة مملوكة لها بالكامل.

وذكرت الشركة في بيان "عملية الاستحواذ ممولة في أغلبها بتمويل دين طويل الأمد يقدم للشركة"، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وفي إطار الصفقة، ستحصل ترافيجورا على الوصول في الأمد الطويل إلى إمدادات نفطية من حوض النفط الرئيسي. ووفقا لتقديرات روسنفت، يبلغ حجم موارد النفط ومكثفات الغاز هناك نحو ستة مليارات طن (44 مليار برميل).

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وذكرت 3 مصادر مطلعة على المحادثات أن روسنفت تجري محادثات مع شركات تجارة ونفط أخرى بشأن المزيد من التمويل المسبق لفوستوك.

وتأسس مشروع فوستوك النفطي لتوحيد مشروعات روسنفت في شمال روسيا.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن روسنفت ذكرت أن قيمة المشروع تتجاوز 70 مليار دولار.

وسيكون على المشروع تطوير خطوط أنابيب وطرق ومرفأ بحري وغيره من البنية التحتية.

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