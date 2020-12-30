حصل بنك برقان على قرضٍ مدتُه 3 سنوات من قبل مجموعةٍ من بنوك دولية وإقليمية بقيمة مئة وثمانية عشر مليون دينار، ما يعادل 390 مليون دولار وبسعر فائدة يعادل 110 نقاط أساس فوق سعر الليبور الأميركي.

ومن المتوقع أن يدعمَ القرضُ متطلبات بنك برقان التمويلية ونسب السيولة.

وتولى كل من بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC و Mizuho دور المنسق والمفوض الرئيسي لترتيب القرض.

كما عملت بنوك من بينها "الزراعي الصيني" و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني" و"أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" كمرتبين رئيسيين للقرض.