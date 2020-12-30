تسلمت شركة التعاونية للتأمين يوم الثلاثاء، تعميد من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتجديد عقد خدمات التأمين الصحي، فيما سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 3 مايو 2020 على الأعمال والعقود السابقة والترخيص بها لعام قادم.

وقالت التعاونية للتأمين في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2019م.

وتوقعت الشركة توقيع العقد مطلع يناير 2021، ويتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لكل وثيقة ولمدة عام من تاريخ سريانها.

وأشارت إلى رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية، عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر له مصلحة غير مباشرة في العقد بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية.

وأضافت أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية، متوقعة أن يكون له أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة لعام 2021.

وكانت النتائج المالية الأولية للشركة التعاونية للتأمين، قد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 4.3% إلى 113.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 109.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح الشركة قبل الزكاة إلى 408.96 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 225.54 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 81.3%.