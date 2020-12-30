أوصى مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة تهدف إلى تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأوضحت أنها ستعلن لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة و عند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.

يذكر أن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع يبلغ 75 مليون ريال، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وكانت شركة الشرقية للتنمية، قد أعلنت في 24 ديسمبر 2020، عن حصولها على تراخيص مبدئية من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لعدد 7 مشاريع تشغيلية، تضمنت تصريح لمشروع الزراعة المائية لإنتاج الخضار "هايدروبونيك"، ومشروع الزراعة المائية لإنتاج الخضار والاستزراع السمكي "أكوابونيك"، وكذلك مشروع تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، ومشروع تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها.

وحصلت كذلك على ترخيص الوزارة لمشروع تربية الدواجن، ومشرع إنتاج البيض، بالإضافة إلى مشروع إنتاج أنواع لحوم الدواجن والأرانب والطيور الطازجة.

وتندرج تلك المشاريع في خطط الشركة المستقبلية وللاستفادة القصوى من أرض المنحة، المملكة للشركة وفقاً للأمر السامي وقرار مجلس الوزراء، وقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة المتضمن تمليك الشرقية للتنمية مساحة 72,178,700 متر مربع، من إجمالي مساحة أرض المنحة الحكومية المقدمة للشركة.