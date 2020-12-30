أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن تعديل اسم الشركة ليصبح شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، بدلاً من اتحاد الخليج، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.

وأشارت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن ذلك يأتي بعد نفاذ الاندماج بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين التعاوني.

وكانت الشركة قد أعلنت في 6 ديسمبر2020، عن نفاذ قرار دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج ونقل جميع أصول الشركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج، وعلقت السوق المالية السعودية، تداول أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

وقالت اتحاد الخليج، في بيان سابق، إن الاندماج مقابل قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار نحو 7.947 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد وتسجّل لصالح المساهمين في الشركة الأهلية "الأسهم الجديدة" من خلال زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج المدفوع من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال، وزيادة عدد أسهمها من 15 مليون سهم إلى 22.95 مليون سهم مدفوعة بالكامل.

ويأتي الاندماج بعد أن استيفاء الشروط المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من شركة اتحاد الخليج بخصوص صفقة الاندماج.

وأشارت اتحاد الخليج إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية في تداول وإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.