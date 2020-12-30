أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"، عن توقيع اتفاقية بيع نسبة 70% من حصصها بشركة مصنع الأنسجة المتطورة المحدودة "ساف" لشركة جوفو الصينية.

كانت "تكوين" قد أعلنت في يونيو 2020، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة، إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين.

وقالت "تكوين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس إدارتها وافق على توقيع اتفاقية الشراء الملزمة لأنه تتوافق مع استراتيجية الشركة الحالية الهادفة إلى التركيز والتوسع في قطاع البلاستيك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها بالإضافة إلى الشراكة مع شركات عالمية في قطاع الأقمشة غير المنسوجة لتوسيع نطاق عملياتها.

وأوضحت أنه بموجب الاتفاقية باعت حصة 70% من رأس مال شركة "ساف" بسعر يعتمد على القيمة الإجمالية لكامل حصص شركة ساف بمبلغ 90 مليون دولار (337.5 مليون ريال) خاضع لبعض التعديلات المبنية على صافي الدين ورأس المال العامل الفعلي عند إتمام الصفقة.

وذكرت أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، ولا سيما موافقة الهيئة العامة للمنافسة، ويحق لكل من شركة تكوين وشركة جوفو إنهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء شروطها بحلول تاريخ 31 مايو 2021، وعند إتمام الصفقة، ستمتلك شركة جوفو نسبة 70% في شركة مصنع الأنسجة المتطورة وتبرم اتفاقية شركاء مع شركة تكوين.

وأشارت "تكوين" إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة.

وأوضحت أنه لكون الصفقة يمكن أن يتم تنفيذها في أو بعد 31 مايو 2021 فقد تم احتساب الأثر المالي الاسترشادي بناء على القوائم المالية كما في 30 نوفمبر 2020، (غير مدققة) ويتمثل الأثر المالي الاسترشادي في أن القيمة الدفترية للحصة المباعة 70% من حصص الملكية في شركة ساف تبلغ كما في نحو 105,8 مليون ريال، وهذه القيمة قابلة للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة.

تبلغ صافي المكاسب الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بعد شطب جزء من الديون المستحقة لشركة تكوين حسب اتفاقية الشراء نحو 57.6 مليون ريال (صافي النتيجة في قائمة الدخل)، وهذه القيمة قابلة للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة.

بموجب اتفاقية الشراء ستقوم شركة (ساف) بإعادة تمويل رأس المال العامل إلى شركة تكوين، وفق القوائم الاسترشادية يصل هذا المبلغ الى 101.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مايو 2021، وهذا المبلغ قابل للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة.

وستحقق الصفقة تدفق نقدي ما بين قبض ثمن البيع واستعادة تمويل رأس المال العامل ما مجموعة 293 مليون ريال وهذا المبلغ قابل للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة، وسوف يتم احتساب الأثر المالي النهائي في البيانات المالية بعد إتمام الصفقة.