أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات "ساسكو" عن تجديد وإعادة جدولة اتفاقية تسهيلات ائتمانية قائمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بإجمالي قيمة تسهيلات 536.32 مليون ريال.

وقالت "ساسكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها قامت بإعادة جدولة التمويل لتناسب ظروف التدفقات النقدية ولتحسين أداء النقد والسيولة لدى الشركة.

وأوضحت أن التسهيلات تتضمن 354 مليون ريال تمويل طويل الأجل، و20 مليون ريال تمويل قصير الأجل، و130 مليون ريال ضمانات بنكية، واعتمادات مستندية بقيمة 20 مليون ريال، بالإضافة إلى حد التحوط بقيمة 12.32 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الجزء المعاد جدولته من التمويل طويل الأجل بقيمة 154 مليون ريال.

وأوضحت أن مدة التمويل قبل إعادة الجدولة للتمويل طويل الأجل خمس سنوات، بالإضافة إلى سنتين سماح بسداد أقساط نصف سنوية، وقصير الأجل 360 يوما، ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة للتمويل طويل الأجل سبع سنوات بسداد أقساط نصف سنوية، وقصير الأجل 360 يوما.

وتمثلت الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لأمر، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.