أعلنت شركة الجزيرة كابيتال، بصفتها مدير الطرح الخاص بصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول "الصندوق"، عن اكتمال عملية الاكتتاب في الصندوق بنجاح والمنتهية في 24 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الصندوق استقطب، على مدى 15 يوم عمل، أكثر من 89 ألف مكتتب، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال.

وأضافت "الجزيرة كابيتال"، أنها بصفتها مديراً للطرح، ستقوم بالتنسيق مع مدير الصندوق لإنهاء عملية التخصيص، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 7 يناير 2021.

وأشارت إلى طرح وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية "تداول" خلال 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 21 يناير 2021.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء الاكتتاب في الصندوق يوم 6 ديسمبر 2020، بسعر الطرح البالغ 10 ريالات للوحدة الواحدة، بحد أدنى للاشتراك في الصندوق هو ألف ريال سعودي (100 وحدة).

وهو صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، والهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية مثل الصكوك، والتمويل التجاري، والتأجير، وصناديق الدخل، ومرابحة.