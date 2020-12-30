دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامـة العادية يوم الخميس 21 يناير 2021، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على جدول أعمال من 3 بنود، تضمن الموافقة على تمويل بقيمة 3.5 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل مرابحة مشترك لمدة 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 3 مليارات ريال.

ويتضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة، نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات مالية لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 500 مليون ريال.

ويصوت المساهمون أيضاً، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21 يناير 2021، حتى انتهاء الدورة في 20 يناير 2024.

وكان مساهمو الجمعية العمومية غير العادية لشركة السعودية للكهرباء، قد وافقوا في اجتماعهم الأحد الماضي، على معالجة أرباح شركة أرامكو السعودية عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ، وتبلغ قيمتها نحو 3.352 مليار ريال.

وتكون معالجة المبلغ كمديونية على السعودية للكهرباء لصالح وزارة المالية، وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

ويذكر أن السعودية للكهرباء وقعت في أغسطس الماضي، تمويل مرابحة محلي مشترك بقيمة 9 مليارات ريال، مع بنوك الأهلي التجاري، والبلاد، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، بالإضافة إلى البنك السعودي البريطاني.