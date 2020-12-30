أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توصية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بترسية عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة على شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (ميجا مايند) والتي تعد “طرفا ذا علاقة" وسيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها.

وأوضحت الشركة في إيداع مرسل لسوق "تداول، أن قيمة العقد تبلغ 264،683،026 ريالا سعوديا، متضمنة قيمة تنفيذ أعمال البرامج لمدة ثلاثة سنوات.

فيما تتحمل شركة "ميجا مايند"، مبلغ 43،128،180 ريالا قيمة عقد الصيانة السنوية لمدة خمسة سنوات، بالإضافة إلى 75،129،356 ريالا تكلفة تراخيص البرامج لمدة سبعة سنوات.

وأكدت الشركة على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية، حيث يرتبط رئيس مجلس الإدارة ونائبه واثنين من الأعضاء بالشركة مقدمة العرض.

وأضافت الشركة أن توقيع العقد يأتي في إطار التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية وتحقيقاً لإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تبذل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) مجهودات كبيرة بهدف تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في كافة مستشفيات الشركة المنتشرة في المملكة في مدن جدة والرياض وخميس مشيط والمدينة المنورة وحائل والدمام وعيادات بيفرلي.

وأوضحت أن المشروع سيساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية ومساعدة مستشفيات الشركة في الحصول على معلومات أكثر دقة والوصول إلى البيانات الصحية بشكل أفضل وفي الوقت المناسب ومن المتوقع تخفيض تكلفة التشغيل بمبالغ كبيرة ناهيك عن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وسرعة الأداء، كما سوف يؤثر على رفع أسعار العقود المبرمة بين الشركة وبعض كبار عملائها.

ومن المقرر أن يتم تشغيل أقسام تكنولوجيا المعلومات بمستشفيات الشركة عن طريق شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (ميجا مايند).