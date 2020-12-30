وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" في اجتماعها أمس، على تعديل عدد من مواد النظام الأساس للشركة.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن الجمعية وافقت على تعديل المادة الثالثة والمتعلقة بـ"أغراض الشركة"، لتصبح بالنص التالي:



"تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات البتروكيماويات، بما في ذلك الصناعات البتروكيماوية والصناعات الهيدروكربونية والصناعات الأخرى المرتبطة بها أو المكملة لها أو أي نشاط آخر داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ولها دون حصر – القيام بالآتي:





1- إنتاج وتحويل وتصنيع منتجات البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية والتحويلية.



2- المتاجرة في جميع منتجات البتروكيماويات والمنتجات الهيدروكربونية والتحويلية وغيرها من المنتجات المماثلة أو المكملة لها، ونقلها وتوزيعها وتسويقها والاتجار فيها، سواء كانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.



3- القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال الصناعية والمالية والتجارية أيا كان نوعها في سبيل تحقيق غرضها.

4- إنشاء وتشغيل وشراء، أو جزء من مصانع البتروكيماويات والمصانع الهيدروكربونية والمصانع التحويلية وغيرها بغرض التوسع في نشاطات الشركة.



5- إنشاء وتشغيل أو المشاركة في المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام.



6- استيراد وتصدير جميع المنتجات البتروكيماوية والهيدروكربونية والكيميائية وغيرها وإعادة تصديرها وتصنيعها سواء كانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.



7- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى، وتوفير الدعم اللازم لها.



8- تنفيذ أي غرض أو نشاط آخر مرتبط بتنفيذ النشاطات المذكورة أعلاه.



وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت".



وأضافت الشركة أن العمومية وافقت أيضا على تعديل عدد من المواد الأخرى تضمنت ما يلي:



- تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).



- تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).



- تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).



- تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب).



- تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).



- إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق بـ (حضور الجمعيات).



- تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

- تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).



- تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).



- تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).