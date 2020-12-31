أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم الخميس، عن تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار).

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي، إن الاستحواذ يخضع لشروط معينة تتضمن الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وأكدت أدنوك للتوزيع التزامها استراتيجيتها الرامية لتوسعة أعمالها في السعودية، التي تُعد أكبر سوق لبيع الوقود بالتجزئة بين دول الخليج، متوقعة أن يحقق الاستحواذ المزيد من القيمة لصالح الشركة، نتيجة زيادة هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.

وتقع محطات الخدمة الجديدة في المنطقة الشرقية، في مناطق تخدم كلا من المسافرين على الطرق السريعة والأحياء السكنية على حد سواء، وسيتم تجديد المحطات الجديدة وفقاً لمعايير العلامة التجارية لشركة أدنوك للتوزيع، وستقدم للعملاء خدمات تزويد الوقود والبيع بالتجزئة عالية الجودة، وبما في ذلك متاجر التجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، أحمد الشامسي، إن هذا التوسع تطور طبيعي منذ افتتاح أولى محطات أدنوك في السعودية خلال عام 2018، ونتطلع لزيادة حضورنا بشكل كبير في السنوات القادمة ننوي فتح العديد من محطات الخدمة لتصبح السعودية بمثابة سوق استراتيجي رئيسي لنا.

وكانت أدنوك للتوزيع قد افتتحت أولى محطاتها بالسعودية في ديسمبر 2018، على طريق الرياض - الدمام السريع، وافتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بعدها بوقت قصير، وبإتمام الصفقة الحالية يصبح إجمالي عدد محطاتها في السعودية 17 محطة.

وأقر مجلس إدارة أدنوك للتوزيع، بالتمرير في اجتماعه أمس، الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية بقيمة شرائية نحو 10 ملايين دولار.