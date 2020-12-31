استحوذ بنك أبوظبي التجاري على 51.5% من رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد، و ذلك بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه مصري، تعادل 17.6 مليون دولار أميركي، و ذلك وفاء لمستحقاته لدى الطرف البائع الهندي بي آر شيتي.

وتأتي التسوية على خلفية فضائح محاسبية هرب على إثرها الملياردير الهندي من الإمارات العام الماضي.

وقال مؤسس "إن.إم.سي هيلث" للمستشفيات بي آر شيتي، في فبراير الماضي، إنه يعتزم العودة إلى الإمارات، نافياً صحة تقارير قالت إنه فر من البلاد.

وخضعت "NMC" للوصاية الإدارية في أبريل بعد اضطراب أصاب مواردها المالية على مدى شهور واكتشاف أن لديها 6.6 مليار دولار من الديون، وهو ما كان أعلى بكثير من تقديرات سابقة.

نفذت شركة برايم لتداول الاوراق المالية الصفقة بطرفيها المشتري، والبائع، فيما عمل مكتب ذو الفقار للمحاماة مستشاراً قانونياً للصفقة.

وقال، العضو المنتدب لقطاع أسواق المال بشركة برايم القابضة، حسن سمير فريد، إن بنك أبوظبي التجاري يخطط للتخارج من حصته في الشركة للمستثمر الذي سيستوفي الشروط عبر تقديم عرض شراء لـ 100% من أسهم الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المصرية.

الجدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية يبلغ رأسمالها المصدر و المدفوع 114199800 جنيه وأعلنت عن تراجع أرباحها بنسبه 24% في الـ9 شهور الأولى من 2020 مقارنه بـ2019 محققه تقريبا 153مليون جنيه إيرادات وحوالي 16 مليون جنيه أرباح.