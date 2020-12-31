أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك السعودي للاستثمار.

وقالت "أبومعطي" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن قيمة التمويل 70 مليون ريال، ومدة التمويل سنة.

وأضافت أن هدفه تمويل رأس المال العامل، وقدمت ضمانات مقابل التمويل تتمثل في سند لأمر من الشركة.

وكانت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، قد جددت في نوفمبر 2020، اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك الأهلي، بقيمة 40 مليون ريال، لمدة سنة، لتمويل رأس المال العامل.

وانخفضت أرباح شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات بنسبة 82.1%، إلى 0.78 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020 بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.36 مليون ريال في الربع الثاني من 2019.

وتراجع صافي أرباح "أبومعطي" إلى 1.5 مليون ريال في النصف الأول من العام المالي للشركة، مقارنة بنحو 5.35 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض 71.96%.