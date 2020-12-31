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"البابطين" توصي بتوزيع 43 مليون ريال على المساهمين

شركة البابطين
شركة البابطين للطاقة والاتصالات
سوق السعودية

"البابطين" توصي بتوزيع 43 مليون ريال على المساهمين

الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 21 يناير 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، بحصة ريال للسهم، تعادل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت "البابطين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 42.63 مليون ريال، لنحو 42.63 مليون سهم.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 21 يناير 2021، والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما سيحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.

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وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الأرباح نسبته 26.8% إلى 15.3 مليون ريال، مقابل 20.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 15.4% إلى 52.1 مليون ريال.

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