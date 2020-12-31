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"ريدان" تطلب موافقة هيئة السوق بزيادة رأسمالها 112 مليون ريال

مطابخ ومطاعم ريدان
فرع تابع لشركة ريدان الغذائية
سوق السعودية

"ريدان" تطلب موافقة هيئة السوق بزيادة رأسمالها 112 مليون ريال

عبر طرح أسهم حقوق الأولوية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ريدان الغذائية "ريدان"، اليوم الخميس، تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء.

وعينت "ريدان" شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

وكان مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية قد أوصى في سبتمبر 2020، بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 112.5 مليون ريال، مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

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وتتمثل أسباب الزيادة في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد - الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

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