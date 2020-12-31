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مجموعة الحكير تطلب موافقة هيئة السوق على هيكلة رأس المال

مجموعة الحكير
شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
سوق السعودية

مجموعة الحكير تطلب موافقة هيئة السوق على هيكلة رأس المال

لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020 بمبلغ 207 ملايين ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة وملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وكانت شركة مجموعة الحكير، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 37.64% ليصل إلى 343 مليون ريال مقابل 550 مليون ريال.

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وأشارت الشركة إلى أن سبب تخفيض رأس المال يعود إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020 بمبلغ 207 ملايين ريال.

وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال سيتم عبر إلغاء عدد 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، من خلال تخفيض 1 سهم لكل 2.6570 سهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة أيضا، أن يتم زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 ملايين ريال.

وقرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع تعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال.

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