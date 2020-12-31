أعلن بنك الجزيرة موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة أمس الأربعاء، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف، وربع سنوي عن العام المالي 2021.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الجمعية أقرت تحويل مبلغ 68 مليون ريال والموجودة على شكل احتياطي عام إلى الأرباح المبقاة.

ووافق المساهمون على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين خليفة بن عبداللطيف الملحم، عضو مستقل، في مجلس الإدارة بالمنصب الشاغر اعتباراً من 29 يونيو 2020، حتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

واعتمدت الجمعية عدة تعديلات على مواد من النظام الأساسي للبنك.

وكانت أرباح بنك "الجزيرة" قد تراجعت بنسبة 29.3% إلى 182 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ257 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، تراجعت أرباح بنك "الجزيرة" بنسبة 28.8% إلى 529 مليون ريال، مقارنة بـ744 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.