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هيئة السوق توافق على طرح 30% من شركة "الخريّف" للاكتتاب

شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة
عمليات تابعة لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على طرح 30% من شركة "الخريّف" للاكتتاب

بعدد 7.5 مليون سهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقة مجلس إدارتها طلب شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة طرح 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن الشركة سوف تنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأضافت أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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وأوضحت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وأوضحت أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وتأسست شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة في العام 1957، وتنتشر أنشطتها التشغيلية في أكثر من 40 بلداً في 6 قارات.

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