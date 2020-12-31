أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية وكالة مع شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين اليوم الخميس 31 ديسمبر مدتها سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد وذلك اعتباراً من بداية العام المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق "تداول"، أن الاتفاقية تهدف إلى تسويق وبيع منتجات الشركة لتأمين الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

كما تتوقع الشركة تأثيرا إيجابيا على حجم مبيعاتها من خلال هذه الاتفاقية اعتباراً من الربع الأول 2021.

وأكدت الشركة عدم وجود أطراف ذوي علاقه يتخللون هذا العقد.

قفزت أرباح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 111.63% على أساس سنوي إلى 30 مليون ريال مقابل 14.13 مليون ريال عن الفترة المقارنة من العام الماضي، نتيجة انخفاض صافي المطالبات المحتملة بنسبة 28%.