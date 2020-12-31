  • مباشر
اللغة

الاتحاد للتأمين توقع اتفاقية تسويق وثائق مع "وتد"

سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
سوق الأسهم السعودية تداول
شركات

الاتحاد للتأمين توقع اتفاقية تسويق وثائق مع "وتد"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية وكالة مع شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين اليوم الخميس 31 ديسمبر مدتها سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد وذلك اعتباراً من بداية العام المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق "تداول"، أن الاتفاقية تهدف إلى تسويق وبيع منتجات الشركة لتأمين الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

كما تتوقع الشركة تأثيرا إيجابيا على حجم مبيعاتها من خلال هذه الاتفاقية اعتباراً من الربع الأول 2021.

وأكدت الشركة عدم وجود أطراف ذوي علاقه يتخللون هذا العقد.

قفزت أرباح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 111.63% على أساس سنوي إلى 30 مليون ريال مقابل 14.13 مليون ريال عن الفترة المقارنة من العام الماضي، نتيجة انخفاض صافي المطالبات المحتملة بنسبة 28%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

دراما حاتم علي لا تنتهي.. مات في سنة ويدفن في سنة أخرى دراما حاتم علي لا تنتهي.. مات في سنة ويدفن في سنة أخرى
تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد