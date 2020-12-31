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سمو العقارية تبرم اتفاقية مبادلة حصص في استثمارات ومشاريع عقارية

سمو العقارية
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سمو العقارية تبرم اتفاقية مبادلة حصص في استثمارات ومشاريع عقارية

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دبي - العربية.نت

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أبرمت كل من شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة يوم 30 ديسمبر اتفاقية مبادلة حصص قامت بموجبها شركة سمو العقارية بزيادة مساهماتها الإضافية في شركة الضاحية الغربية بمدينة مكة.

وتتضمن عملية مبادلة الحصص تحويل جزء من حصة شركة سمو القابضة بمبلغ 78,695,589 ريالا إلى شركة سمو العقارية، مقابل ذلك قامت شركة سمو العقارية بتحويل حصة من استثمارها في مشروع مدخل مكة إلى شركة سمو القابضة بنفس المبلغ.

وحققت شركة سمو العقارية، المدرجة بالسوق الموازي السعودي، نمواً بصافي الأرباح بنحو 18.7% خلال النصف الأول من عام 2020 على أساس سنوي، وفقاً لإيداع للشركة بسوق "تداول".

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وكانت الشركة التي تم إدراجها في سوق نمو السعودي في شهر مايو الماضي، قد أعلنت عن تحقيق صافي الربح 36.05 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 30.36 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة 25.99% بالنصف الأول من عام 2020، إلى 49.91 مليون ريال، مقابل 67.44 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت الشركة قد حصلت في شهر أكتوبر الماضي على تسهيلات ائتماني بقيمة 64 مليون ريال لتمويل مشروع خيالا السكني مع الشركة الوطنية للإسكان، بأجل 4 سنوات مقسم على 3 شرائح.

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