قالت تسلا اليوم الجمعة إنها بدأت بيع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز واي المصنع في الصين وإنها ستسلمها إلى العملاء هذا الشهر، في الوقت الذي توسع فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات في العالم.



والصين مهمة للاستراتيجية العالمية لتسلا. وتقدم بكين دعما سخيا للسيارات الكهربائية في ظل سعيها لخفض التلوث من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.



وتوسع تسلا مصنعها للسيارات في شنغهاي، حيث تصنع الطراز 3 من السيارات فئة السيدان. وفي أكتوبر تشرين الأول، بدأت تصدير السيارات من طراز 3 إلى أوروبا.





كما تضيف الشركة قدرات تصنيع لشواحن السيارات الكهربائية في شنغهاي وتوسع مبيعاتها وشبكتها للخدمة في أنحاء العالم. وباعت ما يزيد عن 20 ألف سيارة في نوفمبر تشرين الثاني.



ويبدأ سعر البيع للطراز واي في الصين حاليا عند 339 ألفا و900 يوان (52091.95 دولار) وفقا لموقعها الإلكتروني في الصين.



ومن بين منافسي تسلا في الصين فولكسفاجن وبي.إم.دبليو وكذلك شركات ناشئة محلية مثل نيو وإكس بنغ ولي أوتو التي تصنع جميعها سيارات كهربائية من الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات.