  • مباشر
اللغة

تسلا تسلم أول سيارة طراز واي مصنعة في الصين هذا الشهر

تسلا الكهربائية
تسلا للسيارات الكهربائية
تسلا

تسلا تسلم أول سيارة طراز واي مصنعة في الصين هذا الشهر

متابع الغاء المتابعة

بكين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت تسلا اليوم الجمعة إنها بدأت بيع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز واي المصنع في الصين وإنها ستسلمها إلى العملاء هذا الشهر، في الوقت الذي توسع فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات في العالم.

والصين مهمة للاستراتيجية العالمية لتسلا. وتقدم بكين دعما سخيا للسيارات الكهربائية في ظل سعيها لخفض التلوث من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

وتوسع تسلا مصنعها للسيارات في شنغهاي، حيث تصنع الطراز 3 من السيارات فئة السيدان. وفي أكتوبر تشرين الأول، بدأت تصدير السيارات من طراز 3 إلى أوروبا.

سوناطراك تعتزم إنفاق 40 مليار دولار على مدى 5 سنوات شركات شركات سوناطراك تعتزم إنفاق 40 مليار دولار على مدى 5 سنوات



كما تضيف الشركة قدرات تصنيع لشواحن السيارات الكهربائية في شنغهاي وتوسع مبيعاتها وشبكتها للخدمة في أنحاء العالم. وباعت ما يزيد عن 20 ألف سيارة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويبدأ سعر البيع للطراز واي في الصين حاليا عند 339 ألفا و900 يوان (52091.95 دولار) وفقا لموقعها الإلكتروني في الصين.

ومن بين منافسي تسلا في الصين فولكسفاجن وبي.إم.دبليو وكذلك شركات ناشئة محلية مثل نيو وإكس بنغ ولي أوتو التي تصنع جميعها سيارات كهربائية من الطراز الرياضي متعدد الاستخدامات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
دراما حاتم علي لا تنتهي.. مات في سنة ويدفن في سنة أخرى دراما حاتم علي لا تنتهي.. مات في سنة ويدفن في سنة أخرى

الأكثر قراءة

السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا
خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح! خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح!
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
ضابط شرطة إيراني يصفع لاجئة.. وأفغانستان تحتج ضابط شرطة إيراني يصفع لاجئة.. وأفغانستان تحتج
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية

قبل أن تذهب

تزايد خطر احتمال قيام طهران بهجوم ضد مصالح أميركا
تزايد خطر احتمال قيام طهران بهجوم ضد مصالح أميركا

اكتشف المزيد