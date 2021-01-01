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سوناطراك تعتزم إنفاق 40 مليار دولار على مدى 5 سنوات

سوناطراك
شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
شركات

سوناطراك تعتزم إنفاق 40 مليار دولار على مدى 5 سنوات

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الجزائر - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، توفيق حكار، أمس الخميس، إن الشركة تعتزم استثمار 40 مليار دولار، 51% منها بالعملة المحلية الدينار، على مدار السنوات الخمس المقبلة في تطوير الحقول الحالية.

وقال حكار في رسالة للعاملين، إن سوناطراك تتوقع أيضا زيادة الإنتاج والمبيعات في 2021، إذ تستهدف بدء الإنتاج من حقول جديدة، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وقال إن الإنفاق بالدينار يشمل مشروعات من المقرر ترسيتها على شركات وطنية ليتسنى للبلاد الحفاظ على قدر كبير من الأموال بالعملة الصعبة.

الجزائر العضو بأوبك تحت ضغط مالي بعد انخفاض إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من إجمالي المبيعات للخارج.

وأمرت الحكومة سوناطراك بخفض الإنفاق المزمع للعام الحالي بنسبة 50% إلى سبعة مليارات دولار بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط العالمية.

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