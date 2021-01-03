أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، اليوم الأحد، عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت "أسيج" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها قدمت الملف يوم 31 ديسمبر 2020، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 141 مليون ريال إلى 291 مليون ريال بشرط استيفاء الشركة لجميع المتطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في 16 يناير 2020، بتخفيض رأس مالها ومن ثَم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وكانت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" قد أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى صفر% من رأس المال، عقب موافقة الجمعية العامة على التوصية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة وتشمل تخفيض رأس المال بنسبة 29.5% من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال عن طريق إلغاء 5.9 مليون سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة.

ويذكر أنه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغ صافي ربح "أسيج" قبل الزكاة 8.5 مليون ريال، مقابل 5.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 66%.