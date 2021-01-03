أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية"، اليوم الأحد، عن توقيع عقد إعادة تأمين صحي مع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" ابتداء من الأول من يناير الجاري.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن قيمة العقد التقديرية تبلغ 130 مليون ريال، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر على النتائج المالية للشركة خلال العام المالي 2021.

ومدة هذا العقد عام، وهو عبارة عن عقد إعادة تأمين نسبي- صحي.

وكانت صافي أرباح الإعادة السعودية، قد ارتفعت بنسبة 16% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 15.75 مليون ريال، قبل الزكاة، مقارنة بنحو 13.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 74.6% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.03 مليون ريال صافي ربح في الربع السابق من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح "الإعادة السعودية"، بنسبة 37.5% ليصل إلى 35.07 مليون ريال، قبل الزكاة، مقارنة بنحو 56.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.