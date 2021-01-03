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التأمينات السعودية تمدد عقدها مع "رعاية" لمدة 90 يوماً

الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية
فرع تابع لشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"
سوق السعودية

التأمينات السعودية تمدد عقدها مع "رعاية" لمدة 90 يوماً

بعد انتهاء العقد في 31 ديسمبر 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، عن حصولها يوم الخميس الماضي، على إشعار بالموافقة لتمديد عقدها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم الخدمات الطبية لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية لمدة 90 يوماً لمستشفيات الشركة في مدينة الرياض.

وقالت "رعاية"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنه كان من المقرر انتهاء العقد بنهاية ديسمبر 2020، وسوف تقوم الشركة بالتفاوض مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتجديد العقد المبرم بينهما.

وتوقعت "رعاية" انتهاء العقد في 31 مارس 2021.

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وكانت الشركة الوطنية للرعاية الطبية قد حصلت على الموافقة المبدئية لتجديد عقدها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات حصرية اعتباراً من مطلع يناير 2018، بنحو 300 مليون ريال سنوياً.

كانت أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية قد ارتفعت إلى 75.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 بنسبة 25%، مقارنة بـ60.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

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