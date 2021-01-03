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"الخضري": استشاري يدقق أعمال الإدارة التنفيذية السابقة

الخضري مناسبة
شعار شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري
سوق السعودية

"الخضري": استشاري يدقق أعمال الإدارة التنفيذية السابقة

استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "الخضري"، عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها سوف تقوم بنشر أي تطورات أو مستجدات جوهرية بهذا الخصوص والإفصاح عنها في حينه.

كانت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" قد أعلنت مؤخراً، عن سحب عدد 10 مشاريع مختلفة سبق ترسيتها على الشركة، ولم يتم الإفصاح عن سحبها في حينه.

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وقالت الشركة في بيان سابق، للسوق المالية السعودية، إن المشاريع سحبت خلال الفترة من 4 رمضان 1438هـ، إلى 18 جمادى الأول 1441هـ، خلال فترة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة ولم يتم الإفصاح عن سحب تلك المشاريع حسب سياسة الإفصاح في حينه.

وبشأن الأثر المالي لسحب تلك المشاريع، ذكرت "الخضري" أن الخسائر الأولية الناتجة عن سحب تلك المشاريع بلغت نحو 260 مليون ريال، ولا يزال العمل جاريا على التحقق من الخسائر الفعلية نتيجة سحب تلك المشاريع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو الماضي، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

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