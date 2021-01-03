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"تكافل الراجحي" تجدد عقدا مع عبداللطيف جميل والمتحدة للبيع

تكافل الراجحي
شعار تكافل الراجحي
سوق السعودية

"تكافل الراجحي" تجدد عقدا مع عبداللطيف جميل والمتحدة للبيع

لتقديم خدمات تأمين المركبات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" توقيع عقد مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط.

وقالت "تكافل الراجحي" في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن موضوع العقد هو تقديم خدمات تأمين المركبات، ومدته سنة واحدة من تاريخ 1 يناير 2021.

وعن قيمة العقد قالت الراجحي للتأمين التعاوني، إن قيمته تزيد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للسنة المالية 2020، وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.

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وتوقعت "تكافل الراجحي" أن يكون له تأثير مالي على نتائجها المالية لعام 2021.

وكانت "تكافل الراجحي" قد حققت أرباحاً فصلية قبل الزكاة بـ87% إلى 95.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الشركة أرباحاً نصفية بلغت 132 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2020/06/30، مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 138%.

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