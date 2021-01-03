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جرير للتسويق تفتتح معرضاً جديداً باستثمارات 25 مليون ريال

جرير للتسويق- مكتبة جرير
فرع تابع لمكتبة جرير
سوق السعودية

جرير للتسويق تفتتح معرضاً جديداً باستثمارات 25 مليون ريال

مساحة المعرض تبلغ 4,057 مترا مربعا

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأحد، عن افتتاح مكتبة جرير، معرضاً جديداً لها على طريق عبدالله السليمان في حي الثغر بمدينة جدة، بديلاً لمعرضها الحالي بحي الجامعة الذي سيتم إغلاقه خلال الفترة المقبلة.

وقالت جرير للتسويق، في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن حجم الاستثمارات في المعرض الجديد بلغ 25 مليون ريال.

ويعد هذا المعرض هو الـ53 لمكتبة جرير في المملكة، والثاني والستون من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

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وأضافت أن مساحة المعرض تبلغ 4,057 مترا مربعا، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وبلغ نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 75% من إجمالي الموظفين.

وتوقعت ظهور الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من عام 2021، مشيرة إلى أنه يعد المعرض الخامس الذي يفتتح خلال عام 2020.

وكانت شركة جرير للتسويق، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن افتتاح معرض جديد لها بمحافظة الدوادمي بالسعودية، باستثمارات 27 مليون ريال.

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