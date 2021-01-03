أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2020، بواقع 0.204 ريال لكل وحدة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن إجمالي الأرباح الموزعة 21.93 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 107.5 مليون وحدة.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 14 يناير 2021 "تاريخ الاستحقاق"، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت دراية المالية أن نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 2.04%، ونسبة التوزيع إلى قيمة الأصول 2.21% كما في تاريخ 30 يونيو 2020.

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 21 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كان الصندوق قد وزع 21.93 مليون ريال عن الربع الثالث من العام 2020، بواقع 0.204 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 2.04%.