أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) إتمام إجراءات تغيير اسمها إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية، في النظام الأساسي وفي السجل التجاري للشركة.

يأتي هذا الإجراء بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية التي كانت قد انعقدت في 18 نوفمبر 2020، وبالتالي سيتم تغيير اسم الشركة في موقع السوق المالية "تداول".

كانت الشركة أعلنت منتصف الشهر الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بواقع ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%. وقالت إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 476.04 مليون ريال، لنحو 476.04 مليون سهم.

كما كانت الشركة قد حصلت في أكتوبر الماضي، على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على زيادة رأس مالها من 4.166 مليار ريال إلى 4.760 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 59.4 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.