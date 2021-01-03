أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت "صادرات" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها قدمت ملف الزيادة يوم 31 ديسمبر 2020.

وعينت "صادرات" شركة الخير كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

وكانت "صادرات" قد أعلنت في 10 نوفمبر 2020، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 129.6 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان سابق، أن أسباب الزيادة هي لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 64.8 مليون ريال موزعاً على 6.48 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.