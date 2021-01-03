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صناعة الورق: 32.5 مليون ريال حصيلة الطرح المتبقي لزيادة رأس المال

صناعة الورق
مصنع ورق
سوق السعودية

صناعة الورق: 32.5 مليون ريال حصيلة الطرح المتبقي لزيادة رأس المال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الأحد، عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، إذ بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 433.1%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن عدد الأسهم المباعة بلغ 596414 سهما، وإجمالي العائد من بيع الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بلغ 32.46 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر البيع 54.43 ريال للسهم.

وسيبلغ رأس المال بعد الزيادة 192 مليون ريال، بدلاً من 92 مليون ريال قبل الزيادة، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 19.2 مليون سهم، مقابل 9.2 مليون سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الإنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الإنتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

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