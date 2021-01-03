وافق مساهمو الشركة الوطنية للبناء والتسويق، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 31 ديسمبر 2020، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال ليصبح 120 مليون ريال، بدلاً من 60 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم إلى 12 مليون سهم بدلاً من 6 ملايين سهم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة بشكل جيد خلال الأعوام القادمة.

وأوضحت أن زيادة رأس المال تكون من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطيات الأخرى والأرباح المبقاة بما يعادل سهما لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال.

ويكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وفي سياق متصل، وافق المساهمون خلال الاجتماع، على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2020م-2021م بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاتة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بمبلغ 180 مليون ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

وكانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، وفقا لبيان سابق للشركة.

إلى ذلك، أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 457.40 ريال، اليوم الأحد، وإلغاء الأوامر القائمة، عقب موافقة الجمعية العامة على الزيادة.

وأضافت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 5 يناير 2021.