أعلنت شركة مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من مطلع يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 (النصف الثاني من العام) بواقع 0.3 ريال لكل وحدة بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 3%.

وقالت مشاركة المالية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن إجمالي الأرباح الموزعة 26.4 مليون ريال، لعدد 88 مليون وحدة قائمة.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية تكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وذلك بنهاية يوم التداول بتاريخ 10 يناير 2021.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 2.93%، كما في تاريخ 30 يونيو 2020، ويكون تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن توزيعات أرباح الصندوق للعام 2020 تصل بذلك إلى 57.2 مليون ريال لمالكي الوحدات.