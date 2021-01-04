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استقالة رئيس "تكافل الراجحي" لهذا السبب

تكافل الراجحي
شعار شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"
سوق السعودية

استقالة رئيس "تكافل الراجحي" لهذا السبب

تسري اعتبارا من 31 ديسمبر 2020

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" عن قبول مجلس إدارتها استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالعزيز بن محمد السديس والتي تقدم بها بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

وقالت "تكافل الراجحي" في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن الاستقالة نظراً لظروفه الشخصية على أن تسري اعتبارا من 31 ديسمبر 2020.

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تكليف محمود سليم دحدولي رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي بعد استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من 3 يناير 2021، لحين استكمال إجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد.

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وأشارت "تكافل الراجحي" إلى أن محمود سليم دحدولي حاصل على درجة الماجستير في المصرفية الإسلامية من جامعة ويلز في المملكة المتحدة وتقلد عدة مناصب قيادية خلال فترة عمله الممتدة لفترة تزيد عن 18 عاما، حيث يشغل الآن منصب رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي في شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي".

كانت "تكافل الراجحي" قد حققت أرباحاً فصلية قبل الزكاة بـ87% إلى 95.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الشركة أرباحاً نصفية بلغت 132 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2020/06/30، مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 138%.

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