أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين"، اليوم الاثنين، عن إبرام عقد مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لتقديم خدمات التموين والضيافة لرالي دكار 2021م.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية "تداول"، أن القيمة التقديرية للعقد تقدر بنحو 17 مليون ريال قابلة للزيادة.

وأشارت إلى أن العقد يتضمن أن تتولى الشركة تقديم خدمات التموين والضيافة للمشاركين في الرالي، بالإضافة إلى الضيوف والأطقم الفنية المشرفة على هذه الفعالية، لمدة 6 أشهر.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائج الشركة المالية وزيادة تدفقاتها النقدية، وذلك اعتباراً من الربع الأول من العام 2021م.

ونوهت الشركة إلى أن داكار 2021 هو أحد السباقات العالمية للسيارات بمختلف أنواعها التي تستضيفها وتشرف على إدارتها وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي.

وأبرمت "التموين" في وقت سابق عقداً مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وذلك لتصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة.

ويمتد العقد الموقع بين الطرفين لمدة 10 سنوات وبقيمة تعاقدية تصل إلى 308 ملايين ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام الحالي 2021.

يذكر أن شركة التموين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تجديد عقدها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية لمدة 10 أعوام لتموين الطائرات بقيمة قياسية بلغت 12 مليار ريال.