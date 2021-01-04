  • مباشر
اللغة

توقعات الجزيرة كابيتال لأرباح الشركات السعودية بالربع الرابع

سوق السعودية مناسبة
قاعة تداول للأسهم السعودية
سوق السعودية

توقعات الجزيرة كابيتال لأرباح الشركات السعودية بالربع الرابع

أبرزها ارتفاع أرباح الراجحي والإنماء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع أرباح 21 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية بالربع الرابع من العام 2020، من بينها شركة الأسمنت الأبيض بسوق نمو، من إجمالي 40 شركة تقوم الشركة بتغطيتها.

ورجحت الجزيرة كابيتال في تقرير لها، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباح 3 مصارف سعودية هي الراجحي والإنماء والبلاد بنسب 9.2%، و2.8% و62.6% على التوالي، بتوصية "محايد".

وتباينت توقعاتها لباقي القطاعات، واشتملت على تراجع صافي أرباح شركات الاتصالات السعودية وزين بنسبة 5.8%، و43.3% إلى نحو 2.187 مليار ريال، و59.4 مليون ريال على التوالي، بينما توقعت تحقيق شركة موبايلي صافي ربح 219.6 مليون ريال.

وتوقعت الجزيرة كابيتال تحول شركة "سابك" لتحقيق صافي ربح 1.405 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بخسائر في الربع المماثل من 2019، فيما تباينت توقعاتها لباقي شركات قطاع المواد الأساسية.

بنك البلاد يمول إنشاء مصنع جديد لـ شركات سوق السعودية بنك البلاد يمول إنشاء مصنع جديد لـ"مبكو" بـ 91 مليون دولار

ويسود الأداء الإيجابي على 5 شركات رعاية صحية في توقعات الجزيرة كابيتال، للربع الرابع من 2020، بينما رجحت تراجع أسعار شركة دله للخدمات الصحية 27.7%.

واشتملت توقعات الجزيرة كابيتال على تراجع أرباح 12 شركة بينما تتحول لشركات أخرى للربحية أو للخسارة من بين الشركات الواقعة تحت تغطيتها.

تفاصيل توقعات الجزيرة كابيتال للشركات الواقعة تحت تغطيتها
تفاصيل توقعات الجزيرة كابيتال للشركات الواقعة تحت تغطيتها

ويذكر أن قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية تنص أنه على جميع الشركات المدرجة الإفصاح عن قوائمها المالية الربع سنوية خلال 30 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، والإفصاح عن قوائمها المالية السنوية خلال 3 أشهر من الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد