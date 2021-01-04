توقعت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع أرباح 21 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية بالربع الرابع من العام 2020، من بينها شركة الأسمنت الأبيض بسوق نمو، من إجمالي 40 شركة تقوم الشركة بتغطيتها.

ورجحت الجزيرة كابيتال في تقرير لها، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباح 3 مصارف سعودية هي الراجحي والإنماء والبلاد بنسب 9.2%، و2.8% و62.6% على التوالي، بتوصية "محايد".

وتباينت توقعاتها لباقي القطاعات، واشتملت على تراجع صافي أرباح شركات الاتصالات السعودية وزين بنسبة 5.8%، و43.3% إلى نحو 2.187 مليار ريال، و59.4 مليون ريال على التوالي، بينما توقعت تحقيق شركة موبايلي صافي ربح 219.6 مليون ريال.

وتوقعت الجزيرة كابيتال تحول شركة "سابك" لتحقيق صافي ربح 1.405 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بخسائر في الربع المماثل من 2019، فيما تباينت توقعاتها لباقي شركات قطاع المواد الأساسية.

ويسود الأداء الإيجابي على 5 شركات رعاية صحية في توقعات الجزيرة كابيتال، للربع الرابع من 2020، بينما رجحت تراجع أسعار شركة دله للخدمات الصحية 27.7%.

واشتملت توقعات الجزيرة كابيتال على تراجع أرباح 12 شركة بينما تتحول لشركات أخرى للربحية أو للخسارة من بين الشركات الواقعة تحت تغطيتها.

ويذكر أن قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية تنص أنه على جميع الشركات المدرجة الإفصاح عن قوائمها المالية الربع سنوية خلال 30 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، والإفصاح عن قوائمها المالية السنوية خلال 3 أشهر من الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.