أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الاثنين، عن اكتمال استحواذ شركة "سافكو"- سابقا، على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية بنسبة 100%.

وذكرت "سابك" في بيان على شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن "سافكو" أصدرت نحو 59.37 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد "أسهم العوض" في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في تاريخ 4 يناير 2021.

وأضافت أن ذلك نتج عنه زيادة نسبة ملكية شركة "سابك" في شركة "سافكو" من 42.99% إلى 50.1%.

يذكر أنه جرى تعديل اسم شركة "سافكو" ليصبح شركة سابك للمغذيات الزراعية.

كانت "سابك" قد وقعت في 25 ديسمبر 2019، اتفاقية بيع حصص مع شركة "سافكو" لغرض استحواذ شركة "سافكو" على 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

وأوضحت "سابك" أن الصفقة تأتي تماشياً مع الرؤية المشتركة للطرفين والتي تهدف لتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال الدمج واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع والنمو وتعزيز الميزة التنافسية في سوق الأسمدة العالمية.

من جانبها قالت سابك للمغذيات الزراعية "سافكو- سابقا"، في بيان منفصل على "تداول"، إنها رفعت رأسمالها من نحو 4.167 مليار ريال إلى نحو 4.76 مليار ريال، بنسبة زيادة 14.25%، وذلك بإصدار نحو 59.37 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد "أسهم العوض" إلى شركة "سابك" وذلك مقابل استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل شركة "سابك"، وتسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتابعت: بذلك زادت أسهم الشركة من نحو 416.67 مليون سهم إلى نحو 476.04 مليون سهم مدفوع بالكامل، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية البيع وشراء الحصص المبرمة بين الشركة وشركة "سابك".

وأوضحت سابك للمغذيات الزراعية، أن الصفقة تعتبر صفقة مع طرف ذي علاقة، لأن شركة "سابك" أحد كبار المساهمين في الشركة ولديها ممثلون في مجلس إدارة الشركة وهم يوسف عبد الله البنيان وسمير علي آل عبدربه ووليد محمد العيسى.

وتوقعت سابك للمغذيات الزراعية أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2021.

وأوضحت أنه سيتم تحديد التعديل النقدي في القيمة الإجمالية للصفقة وذلك في وقت لاحق، واحتسابها بناءً على القوائم المالية "الغير مدققة" بتاريخ يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، وستقوم الشركة بالإعلان على موقع "تداول" عن التعديل النقدي في القيمة الإجمالية للصفقة في حينه.