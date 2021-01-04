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"المعمر" توزع أرباحاً نصفية 11% وترفع رأسمالها لـ250 مليون ريال

المعمر لأنظمة المعلومات
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر" توزع أرباحاً نصفية 11% وترفع رأسمالها لـ250 مليون ريال

رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) قرارها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 22 مليون ريال على عدد 20 مليون سهم، بواقع 1.1 ريال لكل سهم وبنسبة 11% من القيمة الأسمية للسهم.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ نهاية يوم عمل تداول الخميس 7 يناير 2021.

كما ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا، بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرسمية ذات الصلة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة قرار مجلس إدارتها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

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