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بنك البلاد يمول إنشاء مصنع جديد لـ"مبكو" بـ 91 مليون دولار

مبكو
عمليات صناعة الورق
سوق السعودية

بنك البلاد يمول إنشاء مصنع جديد لـ"مبكو" بـ 91 مليون دولار

منها 136 مليون ريال تسهيلات متوسطة الأجل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بإجمالي قيمة 340 مليون ريال (91 مليون دولار).

وقالت "مبكو" في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن التسهيلات عبارة عن 136 مليون ريال (16.3 مليون دولار) تسهيلات متوسطة الأجل لمدة 7 سنوات و204 ملايين ريال تسهيلات قصيرة الأجل لمدة سنتين لاستخدامها كجسر تمويلي.

وأضافت أن الغرض من التسهيلات هو تمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج لفات المناديل الورقية الخام.

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وذكرت أن الضمانات المقدمة للتمويل هي سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وكان مجلس إدارة شركة "مبكو"، قد وافق الشهر الماضي، على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام بتكلفة تقديرية متوقعة 338 مليون ريال (90.11 مليون دولار).

ويقام المصنع على أرض الشركة في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وذلك لتلبية احتياجات السوق وتنويع منتجات الشركة.

وعن تمويل المشروع قالت "مبكو" في البيان السابق، إنه سيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي عن طريق صندوق التنمية الصناعية والقروض البنكية وجزئياً من خلال مصادر الشركة الذاتية.

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