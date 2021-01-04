أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" عن قيام شركة العبيكان للزجاج، الزميلة، بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق الموازي "نمو" وفق قواعد التسجيل والإدراج المعمول بها.

وقالت "متطورة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنها تملك 40% من رأس مال العبيكان للزجاج.

وأضافت أن ذلك يأتي من ضمن الجهود التي تقوم به الشركة السعودية للصناعات المتطورة لحث ودفع الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.

تأسست شركة العبيكان للزجاج في عام 2007 كشركة مساهمة مقفلة، وتنتج شركة العبيكان للزجاج الزجاج المسطح بطاقة إنتاجية 800 طن في اليوم أي ما يعادل 292 ألف طن في السنة من مختلف أنواع وسماكات الزجاج المسطح ويقع مصنع الشركة على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية في مدينة ينبع ومن المخطط له إضافة مزيد من المنتجات، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لشركة "متطورة".

وتصنف شركة العبيكان للزجاج بأنها أكبر شركة لتصنيع الزجاج من نوعها في الشرق الأوسط.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة العبيكان للزجاج قد وافقت في فبراير 2019، على زيادة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 240 مليون ريال.